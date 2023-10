Como os atentados terroristas do Hamas contra Israel afetam o futuro do Oriente Médio? | Dois Pontos

Os ataques terroristas do Hamas contra Israel e a resposta israelense com ataques aéreos à Faixa de Gaza trouxeram de volta o espectro da guerra ao Oriente Médio em uma escala inédita nas últimas décadas. Com mais de 4 mil mortes nos dois lados no conflito, a guerra entre Hamas e Israel terá novas consequências no já complicado xadrez político do Oriente Médio. Para discutir os desdobramentos do conflito, o quinto episódio do Dois Pontos traz para o debate o cientista político André Lajst, da ONG StandWithUs Brasil e Morris Kachani, do Instituto Brasil-Israel.

Morris Kachani e André Lajst participam do 'Dois Pontos' Foto: Werther Santana/Estadão





