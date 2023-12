Dez anos da lei de cotas: quais os avanços e o que muda com a revisão feita pelo Congresso?

Com dez anos de vigência, a lei de cotas nas universidades e nos institutos federais ampliou o rol de apoios na sociedade brasileira, mas ainda enfrenta resistência de grupos conservadores. Em outubro deste ano, o Congresso revisou a política pública instituída em 2022. Diversas alterações foram realizadas pelos parlamentares, como reduzir para um salário mínimo per-capita a exigência para os cotistas sociais.

Para entender o que muda na prática e quais os impactos dessa política nas populações mais pobres e racializadas, os deputados Damião Feliciano (União Brasil-PB) e Tabata Amaral (PSB-SP) discutem no vodcast Dois Pontos a importância das alterações realizadas neste ano.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e do repórter de política do Estadão Weslley Galzo.