Dilemas da educação de hoje: do novo ensino médio ao ChatGPT | Vodcast Dois Pontos

Discussões sobre o grande nó em torno do novo ensino médio brasileiro e ainda dilemas da educação atual, como o uso da tecnologia, a disciplina nas escolas e a formação dos professores, são alguns dos temas do quinto episódio do Dois Pontos. Na mesa, a presidente do Instituto Singularidades, ex-secretária de educação e ex-diretora do Banco Mundial, Claudia Costin, e o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e ex-coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão Roseann Kennedy, e da repórter especial e colunista de Educação do Estadão, Renata Cafardo.

Além de debater o que está em jogo na proposta para mudar o novo ensino médio, que é alvo de críticas de estudantes e professores, o papo gira em torno de como lidar com o celular nas salas de aulas e da importância de materiais impressos para a aprendizagem. Os convidados falam ainda do ensino da autoregulação, resolução de problemas e criatividade aos estudantes em um mundo com Inteligência Artificial, e de como os pais entendem a escola ao pensar a educação dos filhos.