Privatização da Sabesp: o que muda e quais os desafios da ‘desestatização’?

A aprovação da privatização da Sabesp pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na semana passada, é uma licença para o governo paulista seguir com os planos de desestatização da companhia de saneamento. Mas o governo ainda tem outras etapas pela frente até concretizar esse plano. Para entender o que está em jogo com a privatização da Sabesp, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo de São Paulo, Natália Resende, e o advogado especializado em infraestrutura e sócio do escritório Mattos Filho, André Luís Freire, debatem os impactos da desestatização para a população e o que ainda vem pela frente para tirá-la do papel.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e da repórter do Estadão, Beatriz Bulla.

Vodcast Dois Pontos trata sobre a privatização da Sabesp com os convidados André Luiz Freire, advogado especialista em Direito Administrativo e Natália Resende, Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo Foto: Rafael Tirelli/U360

