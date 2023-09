Psicanálise é ciência ou pseudociência? | Vodcast Dois Pontos

Em julho, a microbiologista Natalia Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC), e o jornalista científico Carlos Orsi, diretor da mesma instituição, lançaram o livro Que bobagem!, no qual mapeiam 12 pseudociências ou práticas que, segundo os autores, não têm a eficácia comprovada por evidências científicas. A obra gerou intenso debate em veículos de comunicação e nas redes sociais especialmente por causa de um tópico: a psicanálise.

Para discutir se psicanálise é ciência ou não, e qual o seu papel no tratamento de transtornos psíquicos, como depressão e ansiedade, a segunda edição do Dois Pontos traz para o debate o psicólogo Jan Luiz Leonardi, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, e o psiquiatra Mario Eduardo Costa Pereira, diretor do Laboratório de Psicopatologia: Sujeito e Singularidade (LaPSuS), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

