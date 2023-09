Regulamentação das apostas esportivas no Brasil: o que está em jogo? | Dois Pontos

Entender os deveres e as obrigações das instituições, do governo e das empresas de apostas esportivas é o pontapé inicial para que essa nova jogatina no Brasil não descambe para falcatruas e irregularidades de um dos maiores patrimônios do País, o futebol. Sua prática, já operada em sites hospedados no exterior, tem de caminhar de mãos dadas com a lisura e as decisões naturais do campo de jogo, onde cada ação acontece sob o olhar da fé e da paixão do torcedor, sem qualquer desconfiança.

Terceiro episódio do vodcast 'Dois Pontos' discute mercado de apostas. Foto: Tiago Queiroz

Regulamentação das apostas esportivas no Brasil é o tema do terceiro episódio do vodcast Dois Pontos. Na mesa, os convidados André Gelfi, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e Mariana Chamelette, procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo, com apresentação do jornalista Robson Morelli.

O Dois Pontos é o mais novo vodcast do Estadão. Sempre com dois pontos sobre temas relevantes do Brasil e do mundo para você formar o seu próprio ponto de vista. O programa é publicado semanalmente às quartas-feiras, às 10h, no perfil do YouTube do Estadão, em vídeo no Spotify e no formato de áudio, como podcast, nas demais plataformas de streaming.