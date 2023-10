Taxação dos ‘super-ricos’ é solução para diminuir desigualdade? | Dois Pontos

A reforma do sistema tributário brasileiro, em pauta no Congresso Nacional, é o tema do episódio desta semana do Dois Pontos. O que deve mudar? A tão discutida taxação dos ‘super-ricos’' é um caminho para reduzir a desigualdade no Brasil? Quanto alguém precisa ter para ser considerado um ‘super-rico’? Como funciona a tributação dos fundos exclusivos e como ela pode passar a ser feita caso o texto seja aprovado?

A advogada tributarista e sócia do escritório Mattos Filho, Glaucia Lauletta, e o coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, Jefferson Nascimento, debatem estas questões no programa apresentado pela colunista do Estadão Roseann Kennedy e pela âncora convidada, a repórter especial Beatriz Bulla.