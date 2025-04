Você acha que tem jeito para Matemática? | Dois Pontos

A educação e a neurociência juntas têm transformado a ideia de que há pessoas com mais ou menos jeito para a Matemática. No Brasil e no mundo, há experiências mostrando que a disciplina, tão temida por muitos, pode ser muito mais criativa e não focada em memorização. E que isso tem efeito na aprendizagem das crianças e também no desenvolvimento do País.

Atualmente, só 5% dos estudantes se formam no ensino médio sabendo o que seria considerado adequado para idade. Isso quer dizer que saem da escola sem saber fazer regra de três, não entendem proporções, não conseguem ler gráficos. Uma abordagem que tem ganhado força é chamada de “mentalidades matemáticas”, numa tradução de “mathematical mindset”, que defende uma mudança das atitudes em relação à área.

As evidências mostram que o cérebro humano tem a plasticidade para aprender o que quiser. O problema é como a disciplina foi sempre apresentada nas escolas, com exigência de memorização, presteza e sem a real compreensão do sentido de contas, padrões, fórmulas ou formas geométricas.

O Dois Pontos conversou com especialistas sobre essa nova ideia da Matemática e como ela pode ser aplicada em políticas públicas e nas escolas em geral. O episódio teve a participação da diretora do Instituto Reúna e doutora em ensino da Matemática, Katia Smole, e da presidente do Instituto Sidarta, Ya Jen Chang.

Ele é apresentado pela colunista do Estadão, Roseann Kennedy, com a participação da repórter especial e colunista de educação do Estadão, Renata Cafardo.