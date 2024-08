Estadão Analisa: A criação de espantalhos para não enfrentar o problema real dos poderes de Moraes

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 15, Carlos Andreazza comenta a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de suspender a execução das emendas impositivas até que o Congresso estabeleça regras claras de transparência. Dino, que já havia determinado que as chamadas “emendas Pix” só poderiam ser liberadas mediante o cumprimento de exigências rigorosas de rastreabilidade, agora deu um passo adiante, paralisando todas as emendas impositivas.

Outro tema discutido é a recente aprovação da PEC da Anistia pelo Senado, que inclui a renegociação das dívidas dos estados. Andreazza ainda analisa a repercussão do caso em que o ministro Alexandre de Moraes, de forma não oficial, ordenou a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para embasar suas decisões contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).