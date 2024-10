Estadão Analisa: Bolsonaro, Marçal, Tarcísio... O que 2024 comunica sobre a direita brasileira?

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 08, Carlos Andreazza fala a mudança na direita brasileira após as eleições de 2024. Quais são as modificações neste cenário com a presença de Pablo Marçal, fortalecimento de Tarcísio de Freitas, e outros atores influentes nas eleições de 2022, como Jair Bolsonaro e Nikolas Ferreira.

Andreazza volta a falar sobre o bloqueio do X que depositou na conta errada R$ 28,6 milhões para pagar multas impostas pelo STF, diz Moraes. Alexandre de Moraes informou que plataforma ‘tinha pleno conhecimento’ da conta judicial vinculada ao processo, ministro determinou que Caixa Econômica transfira dinheiro imediatamente, pagamento foi feito por guia de depósito judicial.

O colunista também fala sobre a sabatina que o economista Gabriel Galípolo deve passar nesta terça-feira, 8, para ter o seu nome aprovado para a presidência do Banco Central. São duas votações secretas, em ambos os casos, ele precisa ter a maioria simples para ser referendado. Pela manhã, ele irá comparecer a partir das 10h na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, onde irá passar por uma sabatina com 27 senadores, incluindo o presidente do colegiado. Caso haja quórum máximo, portanto, ele precisará ser aprovado por pelo menos 14 senadores.