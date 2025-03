Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “As escolhas de Lula”

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 11, Carlos Andreazza comenta sobre as escolhas do presidente Lula, como a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann que toma posse nesta segunda-feira e ficará à frente da articulação política com o Congresso.

Gleisi em sua pasta terá poder para tratar das emendas parlamentares e indicações de cargos de segundo e terceiro escalões.

A princípio, havia expectativa entre os interlocutores palacianos de que a mudança de ministros, após a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, iria desanuviar o clima e garantir um 2025 bem menos tenso na relação com o Centrão. Mas esse quadro mudou diante da queda vertiginosa de popularidade do governo, e prova disso foi a escolha de Gleisi Hoffmann (PT) para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI).