Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “Bolsonaro ‘flopou’”

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 17, Carlos Andreazza comenta sobre o protesto esvaziado de Jair Bolsonaro neste domingo, 16. O evento reuniu público menor do que o esperado e teve pedidos do ex-presidente para não ser abandonado, ainda que esteja inelegível para 2026.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu 18,3 mil pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro, em um ato no qual defendeu a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro e afirmou que, mesmo “preso ou morto”, continuará sendo um “problema” para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento demonstra a fadiga e a indiferencia que rondam tanto Bolsonaro quanto Lula, seu principal rival político.