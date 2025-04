Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “Governo Lula não fez o pé-de-meia e agora corre descalço”

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 03, Carlos Andreazza comenta sobre programa social do governo Pé-de-meia e a situação econômica das contas públicas.

Além disso, segundo levantamento do ‘Estadão’ encontrou três municípios em que os dados de matrícula das próprias escolas se chocam com os dados do MEC; em outras 15 cidades há mais 90% dos alunos com a bolsa. Ministério nega irregularidades e diz que trabalha com Estados para corrigir eventuais problemas.

Procurado, o MEC afirmou que a responsabilidade pelas informações prestadas é das Secretarias estaduais de Educação. A pasta disse ainda que trabalha com os Estados para corrigir eventuais problemas.

