Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “Lula afia o discurso”

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 08, Carlos Andreazza comenta sobre falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que relativizou o efeito, sobre o Brasil, das medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, que vêm assombrando os mercados com o temor de recessão mundial e afirmou que o País continuará crescendo.

“Mesmo (o presidente dos EUA, Donald) Trump falando o que ele quer falar, o País está seguro hoje porque nós temos um colchão de US$ 350 bilhões, que dá ao Brasil e ao (ministro da Fazenda) Fernando Haddad uma certa tranquilidade”, disse, nesta segunda-feira, 7, na cerimônia de anúncio de investimentos e contratações do Mercado Livre em Cajamar, na Grande São Paulo.

Lula destacou ainda que, antes de assumir a presidência pela primeira vez, em 2003, o Brasil estava “quebrado” e devia ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele voltou a expressar o desejo de impulsionar a indústria automobilística.

“Quando nós deixamos o governo em 2010, a indústria automobilística vendeu 3,6 milhões de carros. Eu voltei 15 anos depois, e a indústria automobilística estava vendendo 2 milhões de carros a menos. E agora já recuperou e queremos terminar o mandato vendendo o mesmo que vendia em 2010″, afirmou.

