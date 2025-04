Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “Lula de volta ao mundo da fantasia”

Estadão Analisa no Apple Podcasts

A solenidade será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O mote “O Brasil Dando a Volta Por Cima” foi apresentado neste mês pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, que assumiu o cargo em janeiro com a missão de melhorar a popularidade de Lula.

A agenda terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros de Estado, parlamentares, representantes da sociedade civil e outras autoridades.

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 01, Carlos Andreazza comenta sobre a apresentação que Lula fará de suas ações de dois anos do governo em evento de olho na popularidade.

