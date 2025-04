Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “Lula que Barroso”

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 02, Carlos Andreazza comenta sobre Lula querer Barroso em próximas viagens internacionais para ampliar ‘aliança entre os Poderes’.

Avaliação no entorno do petista é de que o saldo político da comitiva levada ao Japão e ao Vietnã na semana passada foi positivo, o que serviu para azeitar a relação com o Congresso; procurado, Barroso não comentou se aceitaria o convite.

Lula viajou na companhia dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A ideia, agora, é incluir Barroso nos itinerários no exterior para ampliar a “aliança entre os Poderes” e dar demonstração de que “o Brasil está unido”. Procurado, o magistrado não comentou se aceitaria o convite.

