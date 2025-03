Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “Lula se mexe”

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 07, Carlos Andreazza fala sobre as novas medidas do governo para frear a inflação, que se tornou uma das principais preocupações do Palácio do Planalto, em meio à queda na popularidade do presidente.

As medidas foram anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin após uma reunião de ministros com empresários dos setores alimentícios. Lula não participou deste encontro, mas se reuniu antes com a equipe de ministros para aprovar todas as propostas que foram apresentadas nesta quinta.

Alckmin anunciou a zeragem na alíquota do imposto de importação sobre diversos alimentos como café, carne, açúcar, milho, óleo de girassol, massas e biscoitos.

O vice-presidente também anunciou prioridade para produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra. Para isso, o governo estuda estender ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) os mesmos subsídios que hoje já são direcionados à cesta básica dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).