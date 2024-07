Estadão Analisa com Carlos Andreazza: ‘Nada é crível no processo eleitoral venezuelano’

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 29, Carlos Andreazza fala sobre o resultado das eleições na Venezuela. Com 80% das urnas apuradas e 59% de participação eleitoral, o CNE anunciou a reeleição de Nicolás Maduro com 51,2% dos votos. Para Andreazza, não há novidade no resultado: “Nada é crível no processo eleitoral venezuelano”.

O colunista também comenta a situação econômica no país após o anúncio de déficit brasileiro no primeiro semestre, o pior resultado desde 2020. Ele também opina sobre as mudanças feitas pelo presidente Lula na Advocacia Geral da União (AGU). Na semana passada, o presidente, junto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, editou um decreto que esvazia o poder do órgão e do ministro Jorge Messias na Rede Federal de Mediação e Negociação.