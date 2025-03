Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “O belo governo Lula”

Lula afirmou, ainda, que tem “compromisso com a soberania do Brasil” e que novas políticas públicas serão anunciadas ainda este ano.

O petista afirmou que seu mandato atual é diferente dos anteriores por ele ser, hoje, “mais experiente”. “Não pensem que tenho direito de fazer absurdo com o Brasil”, disse. Lula ressaltou que seu governo não vai dar “cavalo de pau” e classificou suas políticas como “serenas”.

O presidente ainda disse que mudanças na política econômica “levam tempo” para acontecer. “Economia não se faz com mágica, não inventa”, afirmou. A declaração ocorreu durante evento de assinatura da medida provisória (MP) que reformula o crédito consignado para trabalhadores do setor privado.

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 13, Carlos Andreazza comenta sobre nova medida provisória que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira que lança programa do crédito consignado privado.

Sobre o programa

Acompanhe Estadão Analisa com o colunista Carlos Andreazza, de segunda a sexta-feira às 7h, com uma curadoria dos temas mais relevantes do noticiário.