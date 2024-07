Estadão Analisa com Carlos Andreazza: O corre-corre dos ministérios para blindar seus orçamentos

Uma nova ação no STF contra as chamadas, “emendas PIX” também é assunto na edição de hoje.

Andreazza também comenta sobre o aumento de assentos do governo na Eletrobrás, segundo apurou o Estadão , a negociação entre a companhia e o governo Lula para encerrar uma briga judicial avançou nos últimos dias.

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 26, Carlos Andreazza comenta sobre a corrida dos ministros do governo Lula para evitar ou minimizar os impactos de bloqueios em seus orçamentos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Sobre o programa

Acompanhe Estadão Analisa com o colunista Carlos Andreazza, de segunda a sexta-feira às 7h, com uma curadoria dos temas mais relevantes do noticiário.