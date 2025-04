Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “O efeito Débora e o sommelier de manifestação”

Estadão Analisa no Apple Podcasts

Veja a análise dos colunistas do Estadão sobre o protesto dos bolsonaristas.

O ato mirou no projeto de anistia aos acusados pelo 8 de Janeiro, mas também tratou da defesa e do futuro político de Bolsonaro.

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 07, Carlos Andreazza comenta sobre a manifestação na Avenida Paulista neste domingo , 6, que reuniu 44,9 mil pessoas num ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sete governadores reforçaram o palanque, além de senadores e deputados aliados.

Sobre o programa

Acompanhe Estadão Analisa com o colunista Carlos Andreazza, de segunda a sexta-feira às 7h, com uma curadoria dos temas mais relevantes do noticiário.