Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “O Juscelino de Lula”

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 09, Carlos Andreazza comenta sobre o caso do ministro Juscelino Filho que teve acusações de desvios de emendas parlamentares.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, entregou sua carta de demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob acusação de desvio de emendas parlamentares. O caso foi revelado pelo Estadão em 2023.

Em uma série de reportagens, o jornal mostrou que Juscelino destinou emendas do Orçamento da União à cidade de Vitorino Freire (MA) para asfaltar uma estrada que passava pela fazenda da sua família. À época, o município era administrado por Luanna Rezende, irmã do titular das Comunicações. Ela chegou a ser afastada da prefeitura no curso das investigações.

Siga Carlos Andreazza no Estadão

Estadão Analisa, ao vivo, de segunda a sexta, às 7 horas no Youtube

Estadão Analisa no Spotify

Estadão Analisa no Apple Podcasts