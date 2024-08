Estadão Analisa com Carlos Andreazza: Parlamento volta do recesso, mas qual a verdadeira agenda?

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 12, Carlos Andreazza comenta o retorno das atividades parlamentares no Brasil, questionando qual deve ser a verdadeira agenda prioritária para o Congresso. A discussão busca entender o que está em jogo neste segundo semestre, marcado pelas eleições municipais, e como as decisões tomadas no parlamento podem impactar especialmente o orçamento público.

Além disso, o colunista faz uma breve análise sobre o cenário inflacionário no país, um tema que continua sendo uma preocupação central para a economia brasileira. A taxa acumulada em 12 meses acelerou pelo terceiro mês consecutivo, passando de 4,23% para 4,50% em julho, alcançando o teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central (BC) neste ano.