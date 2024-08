Estadão Analisa com Carlos Andreazza: PGR vai para cima das emendas Pix, e Congresso prepara reação

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 08, Carlos Andreazza comenta o cenário político turbulento em torno do orçamento secreto, com um foco especial na reação do Congresso ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também fala sobre as ações da Procuradoria-Geral da República (PGR), que acionou o STF para a suspensão das emendas Pix, declarando-as inconstitucionais.

Além disso, Andreazza aborda a situação política após as eleições na Venezuela e como o Brasil está apostando na acomodação venezuelana. Ele analisa os movimentos diplomáticos e políticos que buscam manter uma neutralidade até a divulgação das atas de urnas, que, segundo Maduro, foram hackeadas, um fato controverso e criticado pela comunidade internacional, que já considera o resultado do pleito ilegítimo.