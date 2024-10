Estadão Analisa: Efeito Biden, o acidente de Lula e a exploração eleitoral da questão etária

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 22, Carlos Andreazza fala da utilização política de um acidente doméstico do presidente Lula que resultou em um ferimento na cabeça. Ele tinha uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, para participar da 16ª Cúpula do BRICS, com ida prevista para hoje e retorno na quinta-feira, 24. Por orientação médica, Lula cancelou a viagem e vai participar do encontro apenas por videoconferência. Para o colunista, assim como ocorreu com Biden, a questão etária pode começar a pesar e ser utilizada como discurso contra o presidente.

Andreazza também volta a falar sobre a transparência das emendas parlamentares. Os impactos na distribuição de emendas no primeiro semestre desequilibraram a paridade de armas na disputa eleitoral municipal, com vitória do Centrão. O colunista aponta que não faltaram denúncia nem apontamento sobre o impacto dessa disparidade. Agora é tarde. Talvez já tarde também para impedir o acordo sobre qual será a superfície de operação do orçamento secreto em 2025.