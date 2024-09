Estadão Analisa: Lula, presidente desde 2023, diz que Brasil não está preparado para os incêndios

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 18, Carlos Andreazza fala sobre a recente declaração do presidente Lula que admitiu que Brasil ‘não estava 100% preparado’ para combater queimadas, afirmou também que falta aos Estados estrutura de Defesa Civil, bombeiros e brigadistas. A declaração ocorreu em reunião com autoridades dos outros Poderes no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, 17, quando se discutiu ações sobre os incêndios.

Andreazza também comenta sobre a situação dos juros no país. Ontem, 17, o ministro da Fazenda Fernando Haddad questionado sobre as decisões de juros que ocorrerão na quarta-feira no Brasil e nos EUA, disse que descompasso dos bancos centrais no mundo dificulta a política de juros.

O ministro admitiu que o governo comete erros tanto de comunicação quanto na relação com o BC. Ele ponderou que os acertos têm sido maiores do que os erros, apontando as revisões que têm sido feitas para cima no mercado sobre o crescimento econômico. “O melhor é acertar mais do que errar, acho que estamos acertando muito mais do que errando”, comentou Haddad, afirmando que também há erros do lado do BC.

O colunista também comenta a candidatura do apresentador José Luiz Datena (PSDB) que após ser expulso do debate da TV Cultura por agredir o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira, disse que pretende continuar candidato à Prefeitura de São Paulo.