Estadão Analisa: Lula reclama de ‘descréditos’ com o mercado e Câmara faz andar agenda do governo

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 05, Carlos Andreazza fala sobre a recente pesquisa sobre a opinião do mercado em relação ao governo Lula e a reação do presidente. A reprovação de Lula no mercado sobe de 64%, em março, para 90%, mostra pesquisa Genial/Quaest. Presidente voltou à marca do início do mandato, quando nove a cada dez profissionais de fundos de investimento também tinham uma avaliação negativa do governo.

A pesquisa, a segunda deste ano, foi realizada nos últimos cinco dias — entre 29 de novembro e 3 de dezembro —, capturando, portanto, a reação negativa do mercado financeiro ao pacote de ajuste fiscal anunciado na quarta-feira da semana passada. Foram feitas 105 entrevistas junto a fundos de investimento com sede em São Paulo e Rio de Janeiro.

A avaliação regular do governo Lula caiu, em relação à pesquisa de março, de 30% para 7%, ao passo que a aprovação (avaliação positiva) cedeu de 6% para 3%.

Andreazza também comenta sobre a aprovação de urgência na Câmara de dois projetos do pacote de corte de gastos do governo Lula. Propostas incluem limitação ao crescimento do salário mínimo, mudança de regras no BPC, novos gatilhos para o arcabouço e autorização para bloqueio de emendas.