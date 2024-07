‘Estadão Analisa’: O projeto da Petrobras para concentrar poder sobre a cadeia de combustíveis

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 18, Carlos Andreazza discute os recentes movimentos da Petrobras em relação à concentração de poder sobre a cadeia de combustíveis. A Petrobras e o fundo Mubadala, que controla a Acelen, empresa dona da refinaria de Mataripe (BA), avançaram nas negociações para a volta da estatal à unidade vendida em 2021, segundo reportagem do Estadão.

Outro tema importante abordado no podcast é a busca do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, por recursos adicionais para as Forças Armadas, destacando as dificuldades orçamentárias e as prioridades estratégicas do país. Andreazza também comenta a pressão dos governadores que tentam ampliar as modalidades de não pagamento de dívidas, buscando alternativas para aliviar os cofres estaduais.