Estadão Analisa: Precisar ser salvo por Lira e Pacheco dá a medida da lambança do corte de gastos

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 02, Carlos Andreazza comenta a situação do governo Lula, que depende do apoio dos presidentes das casas parlamentares para viabilizar a aprovação de projetos relacionados ao pacote de corte de gastos no Congresso.

Para o colunista o pacote de cortes não corta realmente como deveria: “Não corta gastos, corta receitas – que deixa descobertas. O corpo que cresce, o cobertor que encolhe. Razões do mau humor do dólar que flanou aos seis reais″.

Andreazza ainda comenta que o pacote de corte de gastos, “expressivo” por mais de mês, se desmilinguiu em pente-fino requentado. Promessa desidratada – pela “convergência” dos ruis-costas – em desaceleração modesta do ritmo de crescimento das despesas. Poupança de R$ 70 bilhões – somados os dois próximos anos – que só a matemática de Haddad encontra.