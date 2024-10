Estadão Analisa: Vem aí o corte de gastos estruturais de Lula - que o presidente ainda não conhece

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 17, Carlos Andreazza fala sobre pacote de corte de gastos prometido por equipe econômica do governo Lula para os próximos meses. O primeiro bloco de medidas tem por meta manter o arcabouço até o fim do mandato. Equipe econômica só apresentará propostas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que ele voltar da viagem à Rússia, para a cúpula dos Brics, na próxima semana.

A estratégia inicial será aprovar propostas que sejam suficientes para evitar um estrangulamento das despesas discricionárias até 2026 (as que são passíveis de bloqueios e contingenciamentos), que vêm perdendo espaço no Orçamento com o crescimento acelerado dos gastos obrigatórios.

Andreazza também volta a falar sobre as emendas parlamentares, orçamento secreto e as decisões do ministro Dino que impactam este cenário. Segundo bastidor do Estadão, Lira se incomodou com decisão de Dino sobre emendas e deve procurar Pacheco. Presidente da Câmara quer que presidente do Senado atue na negociação com o STF sobre liberação dos recursos de emendas parlamentares que estão bloqueados.