‘O STF na arena política. O que significa atividade de ministro sendo medida em pesquisa de opinião?

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 05, Carlos Andreazza fala sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal na arena política.

A atividade de ministro do STF foi medida por uma pesquisa da Atlas, com 1.617 respondentes pela internet entre 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o intervalo de confiança, de 95%.

Segundo o levantamento, a maioria dos brasileiros vê motivação política na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil, e quase dois terços discordam da multa imposta de R$ 50 mil para quem tentar acessar a rede social via VPN.

O colunista avalia as recentes operações policiais, em que aeronaves, carros de luxo, relógios da marca Rolex e joias estão entre os bens apreendidos durante operação da Polícia Civil de Pernambuco, que mira desarticular uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Não há informações sobre os proprietários, até o momento. Um dos alvos da operação, a empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, foi detida.

A ascensão de Hugo Motta, após o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, desistir de concorrer ao comando da Câmara em 2025, também é tema do programa de hoje.