Barack Obama, o primeiro presidente negro da história americana

Barack Hussein Obama se tornou largamente conhecido em seu discurso na convenção democrata de 2004, onde o jovem senador de Illinois apresentou sua história de vida e a trajetória improvável que o levaria ao estrelato político aos EUA. O sucesso mais improvável veio em 2008, quando o azarão venceu uma favorita clara na disputa pela nomeação democrata daquele ano: a ex-primeira-dama Hillary Clinton, conquistando a vaga num misto de carisma, marketing e trabalho de base. Essa combinação levou, pela primeira vez na história, um negro à Casa Branca.

Filho de um imigrante negro do Quênia e de uma jovem branca do Kansas, ele viveu no Havaí e na Indonésia na juventude. A eloquência daquele orador em 2004, a defesa apaixonada pelas oportunidades dadas pelo sonho americano e as duras críticas à guerra do Iraque chamaram a atenção, principalmente, dos eleitores mais jovens que estavam desencantados com a política americana. Se Bill Clinton foi o presidente que mobilizou a geração X, Barack Obama seria o presidente que encantaria os millennials.

Sua presidência foi marcada pela recuperação da crise de 2008 e pela radicalização da sociedade americana.