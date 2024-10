Richard Nixon: o renascimento Republicano, a reconstrução da economia dos EUA e Watergate

Está no ar o quinto capítulo do podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições americanas. O episódio de hoje começa no que é conhecido como o “ano que não terminou”: 1968.

E quando você olha uma lista do que aconteceu parece que nao terminou mesmo. Em janeiro, a ofensiva do Tet, no Vietnã, mata mais de 4 mil soldados americanos. Em março, o presidente Lyndon Johnson desiste da reeleição, pressionado pelos protestos contra a guerra. Em abril, Martin Luther King é morto em abril no Tenessee, e protestos tomam mais de 100 cidades americanas. Em junho, o senador Robert Kennedy, pré-candidato democrata à presidência e irmão de John Fitzgerald Kennedy também é morto a tiros na Califórnia. Em agosto, na Convenção Democrata, protestos em massa deixam 668 presos em Chicago, após uma batalha campal entre manifestantes antiguerra e a polícia.

Todo esse caos marcou o fim de uma era importante da história americana. A era do Estado de bem estar social, criada a partir do new deal de franklin delano roosevelt e dominada pelo Partido Democrata, chegava ao fim.

Cansados da guerra, do aumento do custo de vida, e da violência política, os americanos escolheriam outro caminho em 1968 após terem votado pelos democratas em sete das últimas novas eleições

A chamada maioria silenciosa colocaria na Casa Branca um cara chamado Richard Milhouse Nixon.

Neste quinto capítulo do do podcast Uma História Americana vamos falar sobre o governo de Nixon, e o início da hegemonia republicana nos EUA, que duraria mais ou menos de 1968 e 1993. A palavra de ordem agora era menos Estado e mais iniciativa privada.

Agora vamos falar das principais lideranças do Novo Partido Republicano e como elas vão liderar a política americana até o fim da guerra fria.

Ouça o episódio no player acima, nas principais plataformas de áudio, ou no canal do jornal no YouTube.