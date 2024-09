Roosevelt, o aristocrata que reformou um país quebrado e conduziu os EUA pela 2ª Guerra

Está no ar o terceiro capítulo do podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições americanas. O episódio de hoje é sobre a presidência de Franklin Delano Roosevelt. Ouça o episódio no player acima, nas principais plataformas de áudio, ou no canal do jornal no YouTube.

A era moderna dos EUA nasceu durante o mandato de Franklin Roosevelt. Se George Washington, tema do primeiro episódio deste podcast, foi o reticente general que ajudou a formar um país a partir de 13 colônias, e Abraham Lincoln, o tema do segundo episódio, uniu um país rachado após uma guerra civil, Roosevelt foi o homem que conduziu os EUA pela pior crise econômica da sua história - e pelo conflito mais letal da humanidade, a 2ª Guerra Mundial.

PUBLICIDADE O começo da presidência do Roosevelt conseguiu dar certa estabilidade à economia americana e criar um sentimento de confiança maior no país após o crash da economia, a quebra da Bolsa em 1929 que jogou o país na Grande Depressão. Em 1934, os democratas ampliaram a bancada no Congresso graças à popularidade do presidente. O New Deal fez a economia americana ressuscitar na década seguinte, até que um tal Adolf Hitler tomou o poder na Alemanha, se tornou um ditador sanguinário que perseguia judeus, dissidentes políticos e minorias e invadia vizinhos para criar um Terceiro Reich e forçam os reticentes EUA a entrarem na guerra.