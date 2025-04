Para 52%, Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe, diz pesquisa; 42% são contra

RIO – Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, 8, mostra que 52% dos brasileiros acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria ser preso. O ex-presidente virou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Por unanimidade, a Primeira Turma da Corte recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente e mais sete pessoas.

Segundo o Datafolha, para 42% dos entrevistados, Bolsonaro não deveria ser preso. Outros 7% não souberam responder.

Ex-presidente Jair Bolsonaro em primeira manifestação de rua após ter se tornado réu no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Datafolha entrevistou 3.054 pessoas com mais de 16 anos em 172 cidades de 1º a 3 de abril. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou menos.

Quando o instituto questionou se o ex-presidente seria, de fato, preso, 52% responderam que acreditam que não, já 41% acreditam que sim. Outros 7% também não responderam.

Publicidade

Recorte por regiões

O instituto divulgou um recorte da opinião dos entrevistas por região. Nas regiões Norte e Centro-oeste, 47% acreditam que ele deveria ser preso, contra 45% que dizem o contrário.

Já na região Sul, 49% dizem que o ex-presidente deveria permanecer livre e 46% que querem sua prisão.

Recorte por religião

PUBLICIDADE Entre os católicos, 55% apoiam a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra 39% que se opõem. Já entre os evangélicos, 54% são contra a prisão do ex-chefe do Executivo e 38% favoráveis.

Bolsonaro responde por cinco crimes que, somados, podem render 43 anos de prisão, se consideradas as penas máximas e os agravantes de cada crime. O ex-presidente responde por organização criminosa (pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 com agravantes), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (pena de 4 a 8 anos), golpe de Estado (pena de 4 a 12 anos), dano qualificado com uso de violência e grave ameaça (pena de 6 meses a 3 anos) e deterioração de patrimônio tombado (pena de 1 a 3 anos).

Publicidade

Renda e idade

Entre os entrevistados que possuem ensino superior, 50% acreditam na prisão, assim como os que ganham mais de dez salários mínimos (47%). O índice é maior entre a população jovem, entre 16 a 24 anos, 57% acham que Bolsonaro não será preso. Já 56% dos entrevistados que possuem escolaridade média e os que ganham entre dois e cinco salários mínimos não acreditam na prisão.