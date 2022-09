7 de Setembro ao vivo: Bolsonaro chama Lula de ‘quadrilheiro; siga atos pelo País

Ato bolsonarista em Natal tem gritos contra Lula e palanque para candidatos

O ato que reuniu eleitores e simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro contou com gritos de “Lula Ladrão”, “Fora PT” além de faixas, trios elétricos e músicas alusivas a Bolsonaro e a candidatos vinculados ao presidente.

O ato contou com a participação do ex-ministro do Desenvolvimento Regional e candidato ao Senado, Rogério Marinho (PL), que falou por cerca de 10 minutos para uma multidão.

Bolsonaristas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceram à Praça Pedro Cívica, na zona Leste de Natal, para uma carreata/motociata em apoio ao presidente candidato à reeleição.

“Temos um presidente que tem se notabilizado por falar a verdade, sem filtros, sem se preocupar em palavras bonitas e polidas e estamos com um país mal acostumado”, disse.

Uma faixa foi estendida na Prudente de Morais com os dizeres “Queremos eleições limpas com voto auditável”. A carreata seguiu para a praia de Ponta Negra com três trios elétricos. A organização estimou a participação em pelo menos 50 mil pessoas.

Ícaro Carvalho