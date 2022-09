7 de Setembro: Damares e outros candidatos aproveitam desfile para distribuir santinhos

A Esplanada dos Ministérios vive clima de comício eleitoral a poucos minutos do início do desfile cívico-militar nesta quarta-feira, 7. Apoiadores de candidatos ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no Distrito Federal aproveitaram a concentração de potenciais eleitores para distribuir santinhos e material de campanha.

A campanha da ex-ministra Damares Alves (Republicanos) na corrida por uma vaga no Senado pelo DF posicionou dezenas de militantes próximos à rodoviária de Brasília . O local é estratégico, porque aborda apoiadores que acabam de chegar à Esplanada vindos das áreas residenciais. Outros candidatos na disputa pelo cargo de senador também investiram no clima de comício, como a ex-ministra Flávia Arruda (PL), o petebista Marcelo Hipolito (PTB) e o candidato do PSD, Juscelino Kubitscheck, neto do ex-presidente homônimo.

A campanha da candidata ao Senado Flávia Arruda (PL) posicionou militantes próximos às manifestações pelo 7 de Setembro em Brasília.

A politização do desfile cívico-militar na data do bicentenário da independência fere determinações da Procuradoria da República no DF. O Ministério Público instaurou um inquérito na última terça-feira, 6, para apurar eventual uso político-eleitoral das comemorações. Os procuradores exigiram que o Poder Executivo adotasse medidas para evitar que as apresentações institucionais fossem “confundidos com atos de natureza político-partidárias”.

Entre os manifestantes, porém, imperam mensagens de cunho antidemocrático, com pedido de “faxina” no Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção militar com Bolsonaro no Poder. Os apoiadores do presidente investiram novamente em mensagens em inglês. Além dos ministros da Suprema Corte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) integra o grupo de alvos preferenciais. Cartazes expõem mensagens de “Lula nunca mais” e “ladrão”.