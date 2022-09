7 de Setembro incorpora agendas do governo Bolsonaro: ‘homeschooling cristão’ e agro

O tradicional desfile de 7 de setembro deste ano na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, incluiu alas destinadas a representar pautas do governo de Jair Bolsonaro (PL), como a defesa do agronegócio e o “home schooling” – isto é, o ensino domiciliar. Este último foi representado por 200 alunos que estudam em casa por meio do “Classical Conversations”, um método de ensino domiciliar cristão, importado dos Estados Unidos.

O presidente Jair Bolsonaro, a primeira dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e outras autoridades participam desde o começo da manhã do desfile em Brasília. Bolsonaro ainda não discursou no evento.

O “Classical Conversations” surgiu no estado americano da Carolina do Norte nos anos 1990, expandindo-se depois para o Brasil. Segundo o texto lido pela locutora do evento, trata-se de um “currículo de educação clássica cristã, para a capacitação de pais no ensino domiciliar de seus filhos.

No cultivo do espírito humano, desenvolvem-se comunidades cujos pilares – bondade, beleza e verdade – fundamentam o aprendizado, promovendo o conhecimento, entendimento e sabedoria. Sua missão é fazer com que crianças e adolescentes conheçam a Deus e o tornem conhecido”, anunciaram os autofalantes na Esplanada dos Ministérios.

A ala dos alunos do “homeschooling” foi a primeira a desfilar na sessão do desfile dedicada aos estudantes. Depois deles, ocuparam a esplanada bandas de várias escolas do Distrito Federal, públicas e privadas. O “ensino domiciliar” é uma das principais pautas do governo de Jair Bolsonaro desde o começo do mandato, sendo defendido principalmente pela ex-ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos). Em maio deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que regulamenta a prática do ensino domiciliar no Brasil.

Cartazes levados por manifestantes a desfile militar em Brasília pedem "intervenção militar" e combate a comunismo.

O desfile também exaltou o modelo das escolas militares, uma das outras bandeiras do governo, assim como ressaltou a importância do agronegócio. Ao todo, 28 tratores agrícolas desfilaram pela Esplanada dos Ministérios. Cada um deles representava um Estado brasileiro, decorado com a respectiva bandeira. Os maquinários eram dirigidos por pessoas com chapéus de palha e camisetas verdes e amarelas oude se lia “Agro é Brasil”.

“O agronegócio é o maior propulsor da economia brasileira. Responsável por fazer do Brasil lugar de vocação natural para a agropecuária, sendo uma das grandes potências mundiais neste setor. Em menos de 50 anos, o país deixou de ser importador de alimentos para se tornar autossuficiente, passando a exportador e terceiro maior produtor mundial de commodities agrícolas”, anunciou a locutora. “O Brasil é grato aos homens e mulheres do campo”, dizia a mensagem, pontuando números do agronegócio brasileiro.