7 de setembro: Janja usa vestido vermelho de estilista de Brasília feito sob medida

BRASÍLIA - Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o primeiro desfile cívico-militar de 7 de Setembro, Dia da Independência, para “retomar” as cores verde e amarela apropriadas pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, fez questão de participar do evento de vermelho, cor do Partido dos Trabalhadores. No desfile, Janja usou um vestido da estilista brasiliense Letícia Gonzaga, que, segundo o Estadão/Broadcast apurou, foi feito sob medida para a primeira-dama.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, de vestido vermelho, e o presidente Lula no Rolls Royce presidencial durante o desfile do 7 de Setembro Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Em aparições públicas, Janja costuma dar preferência para marcas locais e que usam tecidos naturais. A peça escolhida para o desfile cívico-militar é de crepe e está disponível na loja apenas na cor manteiga, mas foi produzida em vermelho a pedido da primeira-dama. O vestido não está à venda no site, mas um do mesmo material e de modelo semelhante é vendido por R$ 1.280.

A estilista Letícia Gonzaga disse à reportagem que não sabia que o vestido seria usado no desfile e que ficou “feliz e surpresa”. Letícia afirmou que Janja é cliente da loja há pouco mais de dois anos e que demonstra interesse pela história da marca. “Trabalhamos as referências da coleção dentro de uma cartela de cores, que podem ser produzidas sob encomenda. Janja gosta dessa possibilidade, personalizamos as peças, mas ela tem preocupação em não modificar nada do que idealizamos”, completou a estilista.

A primeira-dama acompanhou Lula durante o trajeto até a tribuna das autoridades no Rolls Royce presidencial, de onde fez com as mãos o gesto do “L” que ficou conhecido durante as campanhas eleitorais do presidente.

Na chegada, Janja cumprimentou os chefes da Forças Armadas e passou o desfile ao lado de Lula, conversando descontraidamente com ministros e ministras do governo.