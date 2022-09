7 de Setembro no Rio, onde Bolsonaro fará ato político, terá quase 2 mil PMs

RIO - Pelo menos 1.855 policiais militares serão mobilizados para garantir a segurança no feriado de 7 de setembro no Estado do Rio. Os PMs vão acompanhar as comemorações do bicentenário da Independência. Também patrulharão “manifestações cívicas e políticas na capital e nos demais municípios do Rio de Janeiro”.

Leia também Campanha de Lula chama Bolsonaro de ‘senhor da morte’ em vídeo

A Secretaria de Polícia Militar não informou, porém, qual será o efetivo específico de segurança para a orla da capital. Em Copacabana, ocorrerão comemorações oficiais pelo 7 de setembro. Haverá ainda uma manifestação convocada pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL.

Segundo a secretaria, haverá policiamento ostensivo em vias expressas e principais corredores viários. Serão empregadas equipes do grupo de Rondas Especiais e Controle de Multidões, do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas e dos grupamentos de motocicletas do Batalhão de Polícia de Choque.

Além do reforço da tropa e de viaturas, serão empregadas aeronaves do Grupamento Aeromóvel. Elas transmitirão imagens em tempo real. Atuarão ainda tropas do Regimento de Polícia Montada e do Batalhão de Ações com Cães.

Três equipes do Comando de Polícia Ambiental acompanharão a manifestação marítima prevista para a manhã desta quarta-feira, 7. Usarão motos aquáticas. Em nota, a secretaria informou ainda que o planejamento prevê reforço de policiamento na quarta-feira à noite para o jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield, no Maracanã, pela semifinal da Taça Libertadores da América.

Ato em Copacabana em 2021: PM do Rio não revelou efetivo de segurança Foto: Wilton Junior/Estadão

Continua após a publicidade

“Serão empregados para esta partida de futebol 600 policiais militares, entre o efetivo do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) e tropas de reforço.”

A partir de quinta-feira, 8, o planejamento especial estará voltado também para atender às demandas de segurança pública na segunda etapa do Rock in Rio. O festival termina no próximo domingo.

As ações em todo o território estadual serão coordenadas por um grupo de oficiais da PM. Eles estarão instalados no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na região central da capital.