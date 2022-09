7 de Setembro: presidenciáveis e políticos brasileiros celebram data; confira mensagens

O bicentenário da Independência do Brasil marca o momento histórico para o País. A data, comemorada nesta quarta-feira, 7, conta com uma programação de desfiles cívicos e atos político-partidários em diversas cidades do País. É o primeiro ato depois da fase mais aguda da pandemia e, por isso, ele desperta muita atenção nas redes sociais, por isso, presidenciáveis e figuras públicas da política brasileira usaram suas redes para comentar sobre a data.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro candidato ao Planalto a publicar uma mensagem sobre o dia. Em sua rede social, o chefe do Executivo compartilhou um vídeo de fogos de artifício com o Hino da Independência como trilha.

- JÁ RAIOU A LIBERDADE NO HORIZONTE DO BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/neyJRQ4QNB — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas eleitorais para o Planalto, publicou um vídeo que compila diferentes vozes cantando o hino nacional durante eventos organizados de sua pré-campanha e campanha. “7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje”, disse.

200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/52gk00b2Ht — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022

O candidato ao Planalto, Ciro Gomes (PDT) afirmou que o Brasil e os brasileiros mereciam comemorar os 200 anos da Independência “vivendo dias melhores”. “Se a má política foi, infelizmente, a porta de entrada para os atuais problemas, a boa política é a única e verdadeira porta de saída para nos livrarmos deles”, disse em um vídeo publicado em sua rede social, com o hino nacional como fundo musical.

Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade - neste dia ou em qualquer momento da nossa história. Vamos em frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho. pic.twitter.com/N9YD3AJEyu — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 7, 2022

Continua após a publicidade

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) defendeu que as manifestações do 7 de Setembro “precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito”.

As comemorações deste 7 de setembro, que marca 200 anos da Independência do Brasil, precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito. pic.twitter.com/jrKNPVq2A8 — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) September 7, 2022

O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) compartilhou em vídeo em que defende a liberdade do Brasil quanto à corrupção, pobreza, privilégios, velha política e impostos. Candidato ao Senado pelo Paraná, Moro ainda pediu votos no final da peça.

Neste bicentenário da independência, grite por um Brasil livre da velha política, da injustiça, da pobreza e da corrupção. pic.twitter.com/SAgRUmKZ5I — Sergio Moro (@SF_Moro) September 7, 2022













Continua após a publicidade