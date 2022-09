Confira o 7 de Setembro do Rio em imagens

No Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste (CML) preparou diversas atividades para comemorar o Bicentenário da Independência. A principal, uma cerimônia comemorativa em Copacabana, ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 7. O evento contou com show aéreo e salvas de tiros.

Presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) esteve no Rio, discursou e participou de motociata e ato político. Em Copacabana, apoiadores levantaram faixas em apoio ao presidenciável e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja imagens: