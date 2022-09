Confira o 7 de Setembro de São Paulo em imagens

Em São Paulo, a principal comemoração do 7 de setembro ocorreu no Museu Paulista, na Zona Sul da cidade, que foi reaberto na noite de terça-feira, 6, após nove anos fechado. Pela primeira vez, o desfile cívico-militar de São Paulo também aconteceu no entorno do museu, na manhã desta quarta,7.

Também durante a manhã, na Praça da Sé, manifestantes se reuniram pelo Grito dos Excluídos, mobilização que chama atenção para problemas sociais do País. Pessoas levantaram cartazes criticando o preço da cesta básica e o desemprego, por exemplo.

A Avenida Paulista, por sua vez, foi palco de ato político a favor do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Apoiadores levaram cartazes que atacavam as urnas eletrônicas e o Supremo Tribunal Federal (STF).

