A arte pulsa e a economia cresce

O Festival de Edimburgo aplaudiu de pé, na última quinta-feira, uma esplêndida estreia da tragédia grega Medeia. A atriz principal era negra e a adaptação se concentrava em questões políticas contemporâneas, como o racismo e o machismo. Se fosse vivo, o gênio Eurípedes, autor da Medeia original, ficaria exultante ao ver que sua peça tem muito a dizer aos dias atuais – e vibraria com a atuação de Adura Onashile, uma das melhores atrizes da nova geração do teatro britânico.

A capital da Escócia, famosa pelos castelos e seus fantasmas, pulsa no verão com festivais culturais – de teatro, cinema, literatura, música e até um módulo de ciência política. Somados, os eventos movimentam cerca de R$ 6 bilhões por ano. Os maiores impactos, no entanto, são de longo prazo.

A Universidade de Edimburgo deve inaugurar nos próximos meses uma divisão voltada para a economia do futuro – digital, sustentável e alicerçada nas artes e no design Foto: Russell Cheyne/Reuters

Um levantamento feito pelo banco francês BNP Paribas aponta Edimburgo como o segundo polo de tecnologia digital do Reino Unido, logo atrás de Londres. Para o BNP, a qualidade da oferta cultural está na raiz do fenômeno. A arte – principalmente a que reflete sobre temas contemporâneos, como a Medeia de Onashile – atrai jovens talentosos e, com isso, movimenta o ambiente de startups. A Universidade de Edimburgo deve inaugurar nos próximos meses uma divisão voltada para a economia do futuro – digital, sustentável e alicerçada nas artes e no design.

A fórmula vitoriosa se aplica a várias cidades. Austin, no Texas, é igualmente conhecida pela cena cultural movimentada – e também pela vibração digital. “Na América Latina, os festivais mais bem-sucedidos são os de Bogotá, Buenos Aires e Santiago”, diz o crítico teatral Ruy Filho, estudioso do assunto. Ele é o entrevistado do minipodcast da semana.

Para Ruy, um dos editores da revista cultural Antro Positivo, os festivais brasileiros ainda têm uma trilha a percorrer. Ele cita os dois mais tradicionais, Curitiba e São José do Rio Preto, e destaca iniciativas bem-sucedidas em Salvador e Teresina. “Nosso desafio, no entanto, é fazer algo com impacto cultural e econômico comparável aos festivais europeus ou mesmo ao de Bogotá”, diz Ruy.

Ainda há no Brasil resquícios de uma mentalidade tacanha que vê a arte como um bem secundário. Os gregos sabiam, desde os tempos de Eurípedes, da importância do teatro para estimular a reflexão, formar bons cidadãos e movimentar a economia. Cortar verbas da cultura, debochar das leis de incentivo e estigmatizar os artistas condenam o País não apenas ao obscurantismo, mas também ao atraso e à pobreza.

