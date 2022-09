‘A boiada não vai mais passar’, diz Lula em encontro com lideranças indígenas em Belém

BELÉM e BRASÍLIA - Em novo aceno aos povos indígenas brasileiros, o ex-presidente e candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na manhã desta sexta-feira, 2, que, se for eleito, “a boiada não vai passar mais”. Lula esteve em encontro em Belém (PA) com lideranças indígenas, quilombolas e religiosas em evento dos ‘Povos da Floresta’, como parte da agenda de campanha na região Norte.

“A boiada não vai mais passar. Nós temos que criar na sociedade brasileira a consciência que a manutenção da floresta em pé é mais saudável e rentável do que derrubar as árvores para plantar soja, milho, cana ou para criar gado”, disse Lula.

Nesta quinta-feira, 1º, Lula esteve em encontro com artistas paraenses no Teatro da Paz, em Belém. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Assim como em agenda anterior em Manaus (AM), o ex-presidente reafirmou que defende a “exploração sustentável da Amazônia” e que pretende, também, “acabar com o garimpo ilegal” em terras indígenas e com o desmatamento provocado pela pecuária em áreas protegidas. A fala foi vista como um aceno a empresários do agronegócio, dias após Lula usar o termo ‘fascistas’ para se referir a parte do setor, durante sabatina no Jornal Nacional.

“Fazem discurso que é preciso desmatar, fazer queimada. Essa gente não são as pessoas responsáveis que trabalham dignamente para produzir e vender”, disse o candidato ao público de Belém.

“Não sei se tenho a grandeza de representar os povos da floresta”, afirmou Lula. Após o encontro com os indígenas, o petista embarcou para São Luís, capital do Maranhão, para comício ao lado do ex-governador e candidato ao Senado Flávio Dino (PSB).

A ‘boiada’

A declaração sobre a “boiada” é uma crítica indireta a Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Em reunião em abril de 2020, Salles afirmou que era preciso aproveitar a atenção da imprensa à pandemia de covid-19 para “passar a boiada” - isto é, aprovar no Congresso Nacional medidas de afrouxamento à legislação de proteção ao meio ambiente e permitir maior exploração do agronegócio.

O petista também voltou a falar sobre a proposta de criação do Ministério dos Povos Originários e defendeu que um indígena seja o ministro. E defendeu que o mesmo deveria ocorrer com a direção da Funai (Fundação Nacional do Índio).

“O presidente da Funai não precisa ser um branco igual a mim. Ele pode ser um indígena. A quantidade de médicos formados indígenas é suficiente para cuidar da saúde dos indígenas”, afirmou o candidato do PT.

Lula também afirmou que, se eleito, irá recriar do Ministério da Pesca, extinto em 2015 durante a reforma ministerial do governo Dilma Rousseff (PT). “É uma vergonha um país que tem oito mil quilômetros de costa marítima, num país que tem 12% da água doce do mundo, a pesca estar ligada ao Ministério da Agricultura”, disse.

Ciência e tecnologia

Os investimentos em ciência e tecnologia como estratégia para o desenvolvimento econômico da Amazônia também estiveram no discurso do ex-presidente em Belém. “O que precisamos é ter a competência de investir em pesquisa, cada vez mais pesquisa, e fazer parceria com outros países para que a gente tenha dinheiro suficiente para pesquisar e transformar parte da riqueza da nossa biodiversidade em possibilidades para melhorar a vida do povo que mora na Amazônia”, disse Lula.

Agendas no Norte

Também em agenda de campanha no Pará, a senadora e candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) visitou o Complexo do Ver-o-Peso acompanhada do governador Helder Barbalho (MDB) e de outros apoiadores. A emedebista falou sobre a exploração sustentável das riquezas da Amazônia como forma de atrair investimentos estrangeiros.

“É garantindo ao homem que pesca, ao extrativista, aquele que planta o açaí, que planta o cacau, que tenha um retorno com responsabilidade. Se nós fizermos isso, não vai faltar dinheiro estrangeiro. Estou falando de bilhões de dólares a serem investidos”, disse a senadora.

Simone Tebet e Helder Barbalho seguem para Santarém (PA) acompanhados também por lideranças da região oeste do Pará. Lula participa de ato político em São Luiz (MA), com a presença do governador Carlos Brandão (PSB) e do ex-governador Flávio Dino (PSB).