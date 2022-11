‘Crise climática não é prioridade para os políticos’, diz diretora da Raps

Publicidade

É preciso deixar de tratar a sustentabilidade e o meio ambiente apenas do ponto de vista do fatalismo e usar a perspectiva econômica para que eles se tornem uma pauta também da direita. É o que pensa a cientista política Mônica Sodré, diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps). Para ela, mais do que renovar a política, é preciso qualificar os políticos e o debate público. A seguir, trechos da entrevista.

Na Raps, predomina um perfil de políticos de centro. Há alguma dificuldade em dialogar com a direita e com a esquerda?

Em princípio nenhuma. A rede de membros no Congresso Nacional é composta de duas formas. A primeira são as pessoas ligadas à organização que se elegem e a segunda é um processo anual de incorporação de novas pessoas todos os anos. O senador Fabiano Contarato (PT-ES), por exemplo, chegou em 2021. Temos quatro membros do Novo. Nossa capacidade de diálogo e atração dos diferentes não está restrita à eleição.

Cientista política, Monica Sodré foi professora e consultora. Atualmente, é diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps). Foto: Daniel Teixeira/Estadão

No caso dos governadores, cinco ligados à Raps foram eleitos em 2022: três do PSDB, um do PSB e um do Solidariedade. A sustentabilidade ainda atrai um perfil de políticos mais ligado a esses partidos?

Sustentabilidade e clima são questões em geral percebidas como ligadas à esquerda e esse é um desafio que a Raps precisa superar. Há um trabalho de mostrar, quando falamos de clima na semana da COP-27, que esse assunto não é do futuro, mas do presente. A crise climática é uma crise política e, infelizmente, ela não é uma prioridade dos políticos. A Raps tem uma pesquisa de 2021 com 156 deputados federais e senadores. Quando perguntados o que acreditavam que devia ser a prioridade número um para combater o aquecimento global, eles responderam que devia ser investimento em energia renovável. Mas a gente sabe que 40% das emissões de gases de efeito estufa vêm da mudança do uso da terra e quase 80% disso é desmatamento. Energia renovável é importante, mas o combate ao desmatamento deveria ser a medida número um.

Mesmo com o peso do Executivo para determinar a pauta do Parlamento, a próxima legislatura terá predominância da direita. Que impacto isso terá para se destravar a pauta da sustentabilidade ali?

De fato, há o poder de agenda do Executivo. Quando você tem um Executivo comprometido com determinadas pautas é muito mais provável que elas caminhem. Executivo comprometido com a pauta ambiental – e a pauta da sustentabilidade vai além da ambiental –, como o presidente Lula vem dando sinais, favorece determinadas pautas no Congresso. Com os grupos mais associados à direita, em nosso trabalho cotidiano, tratamos da sustentabilidade a partir da perspectiva econômica. Aliás, quando a gente fala de clima, a gente precisa mudar a narrativa e a chave e parar de tratar pela ótica do desastre. Esse é o trabalho da Raps. Trabalhar essa pauta com partidos mais à direita a partir da oportunidade econômica, saindo do fatalismo de que estamos aquecendo a uma velocidade que é incompatível com a vida humana na Terra. Seria muito mais simples trabalhar só com partidos à esquerda, pois, em geral, são os partidos que historicamente têm tratado o tema. Mas só com eles a gente não avança. Na próxima legislatura, eles serão só 120 deputados. É preciso superar a dicotomia direita e esquerda no clima. São oportunidades que se abrem, desde a Noruega que vai botar dinheiro no Fundo Amazônia, à implementação do acordo União Europeia-Mercosul.

Essa será a forma de superar a polarização que estará refletida no Congresso?

Sim. É um caminho até em razão da crise fiscal. Oportunidades econômicas são uma forma de pôr mais dinheiro em casa. Não podemos correr o risco de restringir a pauta climática à pauta ambiental. Ela é maior. É maior que o desmatamento. Ela é uma estratégia de desenvolvimento do País. Há oportunidades econômicas que podem significar mais recursos para o Brasil.

O discurso do cumprimento da lei não é importante para mobilizar a direita contra o desmatamento?

Pode ser. Quando você fala em ilícitos, raramente uma coisa está sozinha. Você tem extração de ouro, tráfico de animais, de madeira, de pessoas, enfim, uma série de ilegalidades que se combinam não só na região amazônica. Mas é preciso saber separar a ilegalidade da informalidade. É preciso combater a ilegalidade e ajudar o informal a se tornar formal e tomar cuidado para que essa agenda não vire só uma agenda de securitização. Sobre isso, a Raps tem uma PEC feita em conjunto com a senadora Leila (PDT-DF) para blindar dois órgãos de controle: o Ibama e o ICMBio de ingerência política em sua direção. É quase um modelo de agência.

O projeto sobre o mercado de crédito de carbono deve ser uma prioridade?

Essa é uma das prioridades. A criação do mercado regulado de carbono estava prevista desde 2009. Até onde eu tenho informação, ele não era uma prioridade desse governo. Mas é importante que ninguém fique para trás. O mercado de carbono deve se preocupar em gerar renda para quem está na ponta. A discussão do clima não pode prescindir da esfera social.

Para Monica Sodré, a discussão do clima também precisa envolver a esfera social. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O que significa Lula fazer sua primeira viagem internacional para a COP?

Primeiro é de ver relevância em um foro como esse depois de anos em que o Brasil adotou uma política quase isolacionista. Segundo, é um reencontro do mundo com o Brasil. Isso é importante: o País voltar à mesa de diálogo e ao espaço de negociação que historicamente ocupou. Comparar o discurso do governo atual com a posição histórica do País é muito triste. E é simbólico que o presidente eleito faça essa viagem, pois ela mostra que o Brasil vai se abrir a negociações, colocando o clima no centro de sua estratégia de governo em linha com o que o mundo pede.

A Raps nunca se pensou como movimento de renovação da política. Quando se pensa na renovação, há o risco de se cair na antipolítica. Como vocês fazem para que a atuação de vocês não seja vista como antissistema?

Primeira coisa: há boas pessoas fazendo bons mandatos em todos os partidos. A gente não pode correr o risco de acreditar que todos os políticos são iguais e ruins. Políticos são legitimados pela vontade popular expressa nas urnas e são representantes das pessoas. Há boas pessoas fazendo bons trabalhos, gente se qualificando e estudando e tomando decisões com base nas informações baseadas em conhecimento, em dados e ciência. Essa é a primeira característica da organização. Fizemos dez anos neste ano. Pessoalmente, não acredito que o problema da política seja de renovação. Se a gente pegar a taxa de renovação da Câmara dos Deputados, ela é alta, cerca de 40%. Os problemas são de duas ordens: qualificação das pessoas, que estão sujeitas a diversos temas dos mais diferentes todos os dias em um trabalho de altíssima exposição. O segundo – e aí é trabalho da organização – é intensificar o diálogo entre os diferentes. A Raps é uma organização cuja riqueza está na capacidade de reunir gente que pensa diferente. É por isso que não somos e não seremos um partido e trabalhamos complementarmente aos partidos, que têm seu papel de formar quadros e orientar votações. Nossa perspectiva não é ideológica. Nosso papel é reunir os diferentes em um espaço seguro e trazer evidências para o debate. E ajudar a entender o que está se passando no Brasil e no mundo para que tomem boas decisões com base em uma agenda que acreditamos ser a do século 21: o combate à desigualdade e à mudança do clima.

