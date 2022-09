A democracia em festa

Essa última semana de campanha eleitoral é um momento especial de festejar a democracia brasileira, mesmo que o(a) seu(a) candidato(a) favorito(a) não seja o(a) vencedor(a) no próximo domingo. Eleições livres, justas, competitivas, incertas e periódicas são o que define uma democracia como de fato consolidada. O Brasil possui todos esses ingredientes há nove episódios eleitorais consecutivos desde a redemocratização e com grande alternância de poder.

Muitos estavam temerosos... Chegaram até mesmo a duvidar da capacidade das instituições políticas e judiciais brasileiras de resistirem e levarem a cabo as eleições de 2022. Esse temor equivocado decorria da eleição de um populista extremo à Presidência em 2018 e da sua retórica confrontacional com as instituições políticas.

Mas esse populista foi domesticado. Se rendeu às regras do presidencialismo multipartidário. A sua estratégia anti política fracassou. Montou uma coalizão com o Centrão que, mesmo minoritária, funcionou como um escudo protetor ao seu mandato. Bolsonaro não teve outra saída, pois corria sérios riscos de ser expelido do jogo político, tal como ocorrido com outro(a)s que não se submeteram à força das instituições.

Candidatos à Presidência participam do primeiro debate da campanha, promovido na TV Bandeirantes (Band) em parceria com a TV Cultura, UOL e Folha. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Além disso, o sistema de Justiça e a Justiça Eleitoral, em particular, avançaram bastante nos últimos anos. Estão muito mais equipados para lidar com fake news e outros crimes eleitorais do que estavam em 2018. Trouxeram a sociedade como aliada, por meio do aplicativo Pardal, para fazer denúncias (mais de mil diárias e que já originaram quase 7 mil processos) de irregularidades e crimes eleitorais.

Junto com a imprensa livre e investigativa, tem sido possível desenvolver mecanismos relativamente eficientes de checagem de informações falsas, o que tem diminuído a sua propagação e influência e aumentado a punição de seus perpetradores.

Amanhã, quinta-feira, teremos o último debate entre os candidatos a presidente. O que podemos esperar desse confronto? Terá potencial de alteração do quadro eleitoral? Quais serão as estratégias dos candidatos?

Lula, como líder confortável nas pesquisas, provavelmente seguirá a estratégia do discurso vazio de propostas, apenas ancorado no que supostamente fez no passado sem qualquer autocrítica por seus comportamentos desviantes. Sua esperança é vencer no primeiro turno, com o apelo ao voto útil daquelas que ainda se deixam seduzir com a lorota que que a democracia estaria em risco com Bolsonaro.

Bolsonaro, por outro lado, tentará defender o indefensável do seu governo desastroso, rejeitado por quase 50% da população. Também tenderá a explorar o antipetismo e os receios de comportamentos desviantes com potencial retorno de Lula à presidência.

Paradoxalmente, apenas os candidatos que estão fora dessa polarização doentia, como Simone, Soraya e Ciro, é que tendem a apresentar propostas concretas e alternativas do que pretendem fazer uma vez eleitos.

Mas diante de tamanha estabilidade desse quadro polarizado, é improvável que ocorra alguma alteração de última hora. Mas isso não tira a beleza da força de nossa democracia.