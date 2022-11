A inspiração que vem da África do Sul

Publicidade

A Província de Mpumalanga, na África do Sul, é famosa pelo Parque Nacional Kruger, onde se podem observar elefantes, leões, leopardos, rinocerontes e búfalos – os “big 5″ dos turistas que fotografam animais. Nos próximos anos, é possível que a região fique conhecida por um motivo mais nobre. Ao que tudo indica, será um exemplo internacional do que os ambientalistas chamam de “transição justa”.

Um dos casos mais inspiradores apresentados na COP-27, no Egito, foi o plano de descarbonização da África do Sul. O país precisa de bilhões de dólares para mudar sua matriz energética, cuja base é o carvão produzido em Mpumalanga. Na COP-26, na Escócia, apresentou um plano a possíveis investidores. A repercussão foi enorme. Entre a Escócia e o Egito, a África do Sul captou US$ 8,5 bilhões – e colocou o projeto em marcha.

“Trata-se de um plano de longo prazo, crível e detalhado. Esse é o diferencial”, diz Gustavo Pinheiro, coordenador de economia de baixo carbono no Instituto Clima e Sociedade. Ele é o entrevistado no minipodcast da semana. O projeto inclui produção de energia eólica e solar, carros elétricos e hidrogênio verde.

Parque Nacional Kruger, na Província de Mpumalanga, na África do Sul Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters - 10/2/22

O plano não se concentra apenas em atrair investimentos, mas também em criar alternativas para os trabalhadores do carvão que ficarão desempregados em Mpumalanga. A isso se chama “transição justa”. Programas de educação e treinamento serão financiados, em sua maior parte, pelo governo do Reino Unido, responsável pelo maior aporte na fase inicial do plano – US$ 1,6 bilhão.

A engenharia financeira dos programas de transição energética vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, mesclando recursos de várias fontes. Doações de governos e de filantropia ajudam a diminuir o risco do capital privado, num processo conhecido como “blended finance”. Além do Reino Unido, Alemanha, EUA e França estão investindo no programa sul-africano.

Como lembra Gustavo Pinheiro no minipodcast, o Brasil já tem 80% de matriz energética limpa. Esse número pode cair para 65%, segundo ele, por causa de vários penduricalhos incluídos na lei de privatização da Eletrobras – que preveem, entre outras coisas, a criação de termoelétricas a gás. É o Brasil chafurdando na lama do passado.

Em vez de investir em energia suja, poderíamos seguir o exemplo da África do Sul e apostar na economia do futuro – no caso, um futuro ambientalmente sustentável e socialmente mais justo. Nosso potencial em energia eólica e solar é imenso, e o caso de Mpumalanga mostra que o mundo está disposto a investir em quem olha para frente.

