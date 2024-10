A ligação de vídeo entre Bolsonaro e Ricardo Nunes após o resultado do primeiro turno

Nunes afirmou nesta quarta-feira que os detalhes de uma agenda conjunta estão sendo negociados por Mello Araújo com Bolsonaro e que um café da manhã do prefeito com lideranças da direita e deputados do PL pode ocorrer já na próxima semana. “Conversei com ele (Bolsonaro) ontem (terça-feira), à meia-noite. Ele disse: ‘pede para o Ricardo [Nunes] me ligar e vamos acertar essa agenda’”, contou o vice na chapa de Nunes

Integrantes do alto escalão da campanha de Nunes consideram que a participação de Bolsonaro no segundo turno será essencial para atrair lideranças da direita e fortalecer o apoio do eleitorado conservador ao prefeito, especialmente após Pablo Marçal (PRTB) ter rejeitado declarar voto em Nunes. O ex-coach, que passou a campanha atacando o “comunismo” e a “esquerda”, divulgou uma nota liberando seus eleitores para votarem “de acordo com suas convicções”.