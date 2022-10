A nacionalização guiou o pleito em SP

Rodrigo Garcia (PSDB) tentou se reeleger desnacionalizando o pleito, ao criticar a polarização eleitoral. Sem um nome para lhe amparar na corrida presidencial, e sem a “sorte” conveniente que João Doria deu em 2018 de se servir de Jair Bolsonaro em São Paulo, restava tentar atrair a atenção do eleitor para o Estado. E o governador seguiu a estratégia à risca, de um lado criticando a polarização; de outro falando mal do PT e, por fim, acusando Tarcísio de Freitas (Republicanos) de ser forasteiro. Não funcionou. Sobretudo porque a “arma secreta” do PSDB, de associar-se às figuras dos prefeitos, falhou. Tarcísio teve mais votos em quase 500 cidades, algo que o PSDB sempre se gabou de conquistar pelo uso da máquina estadual.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) vota em escola do bairro de Itaim Bibi, na capital, sem sua candidata oficial, Simone Tebet (MDB). FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Não existe, no conservadorismo paulista, espaço amplo para moderações no tom de licença poética que Garcia tentou trazer à campanha. Ademais, o PSDB, lembremos, passou por instantes tensos nos últimos anos: conflitos entre alas internas; a criação do PSD, de Gilberto Kassab, que levou tucanos embora; a traição de Doria à tentativa de Geraldo Alckmin se eleger presidente e o consequente rompimento entre ambos; as prévias nacionais de 2021 etc etc.

Tudo isso culminou, com as urnas abertas neste domingo, com a menor bancada federal tucana já eleita, e isso levando em conta a federação com o Cidadania. O PSDB não elegeu nem sequer Serra e o mais votado por São Paulo, o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, teve 170 mil votos, ficando em 30º lugar.

Com o PSDB fora do jogo, a questão central é compreender como ocorrerá o segundo turno. Bolsonaro teve 48% dos votos em São Paulo, enquanto o ex-presidente Lula (PT) ficou com 41%. Tarcísio contrariou as pesquisas, restando entender se a abstenção na casa de 22% no Estado, e a intensidade de comparecimento do eleitorado de seu segmento às urnas, é capaz de explicar tamanha distância para os principais institutos de pesquisa.

Ao final da apuração em São Paulo, o ex-ministro bolsonarista atingiu 42% dos votos válidos contra 36% de Fernando Haddad (PT). Note: ainda estamos distantes dos votos obtidos por Bolsonaro e Lula no Estado, o que significa dizer, em tese, que os 18% de eleitores de Garcia, em parte, se distribuíram entre os presidenciáveis e devem ser decisivos.

A questão, então, é: quão nacionalizada é essa disputa? E onde o eleitor do PSDB vai se posicionar, a despeito do partido? Por fim, algo essencial de ser destacado. A Assembleia Legislativa, com nomes eleitos à direita e à esquerda como principais atores, será um espaço de aparente conflito. Entretanto, em 1995, Mário Covas assumiu um governo depois de 12 anos de PMDB (atual MDB) e a máquina de governabilidade foi tarefa que exigiu tempo, recurso e paciência.

*Humberto Dantas é cientista político e diretor do Movimento Voto Consciente